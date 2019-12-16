В Кабмин сегодня передадут решение комиссии о назначении нового главы НАПК

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК передаст сегодня результаты своего решения о назначении на должность Александра Новикова в Кабинет министров Украины до конца дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

"Сегодня конкурсная комиссия по отбору на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (УК НАПК) завершила конкурс и единогласно определила Александра Новикова его победителем. Обоснованное решение конкурсной комиссии и представления о назначении кандидата на должность главы НАПК будут переданы Кабинету Министров Украины до конца дня", - говорится в сообщении.

По информации комиссии, всего в конкурсе приняли участие 30 кандидатов, из них 25 - мужчины, а 7 - женщины, 22 имеют юридическое образование, 6 имеют степень доктора наук.

Напомним, новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Новиков.