Ученые показали гигантские куски вулкана Кракатау на морском дне в Индонезии

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Ученые использовали сонарное оборудование, чтобы изобразить гигантские куски вулкана Кракатау, которые оказались на морском дне после извержения вулкана, землетрясения и цунами год назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВВС.

"Ученые использовали сонарное оборудование, чтобы изобразить гигантские куски вулкана, которые упали в океан, когда одна сторона Кракатау обвалилась. Некоторые из этих блоков были высотой 70-90 м. Их погружение в воду привело к высоким волнам, которые 22 декабря 2018 года разорвали береговые линии Явы и Суматры", - сообщили в СМИ.

Во время этой катастрофы погибло около 400 человек.

"Исследователи пытались исследовать, что произошло. Но все их исследования были основаны на том, что можно увидеть над водой. Профессор Дэйв Таппин и его коллеги поняли, что они должны исследовать часть вулкана, которая сейчас находится под водой, иначе они никогда не получат полного описания трагедии Кракатау. Для просмотра морского дна использовали многолучевой эхолот", - говорится в сообщении.

Сообщается, что исследование проводили британские ученые из Геологической службы. Они смогли изучить рельеф дна на глубине 200 метров.

"Мы видим треугольные блоки, которые являются когерентными и сформировались к обвалу юго-западного фланга Анака Кракатау. Поле обломков простирается на 2000 метров от вулкана. Сейсмическое обследование показывает, как эти материалы слоятся поверх старых месторождений", - указано в сообщении.

Отмечается, что объем горных пород на морском дне меньше, чем ожидалось ранее.

Напомним, извержение вулкана в Индонезии произошло 24 сентября 2018 года.

28 сентября обрушилось мощное землетрясение, магнитудой 7,5 баллов, а 23 декабря стало известно о погибших в результате цунами.