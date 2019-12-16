Стала известна причина смерти пропавшего в Тернопольськой области подростка

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правоохранители назвали причину смерти пропавшего 15-летнего подростка в регионе недавно подростка, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.

В воскресенье, 15 декабря, около полудня в поле между селами Вився и Золотая Слобода Козовского района было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его заметили охотники во время охоты и сообщили в полицию.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался вести пропавший 15-летний Виктор Грубьяк из села Золотая Слобода Козовского района.

“Во время поверхностного осмотра на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Правоохранители предполагают, что парень, возвращаясь домой, вероятно, заблудился и пошел в направлении Козовского сахарного завода. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть юноши наступила в результате общего переохлаждения тела”, — указано в сообщении полиции.

Напомним, парень ушел из дома еще вечером 21 ноября. Последний раз его видели около часа ночи 22 ноября у дома культуры соседнего села Вився. Полицейские Тернопольской области активно вели поиски пропавшего.