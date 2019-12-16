В работе ВРУ в январе планируются изменения

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков дал поручение Регламентному комитету рассмотреть вопрос изменений в работе Рады в январе 2020 года, а именно изменить пленарную неделю на неделю работы с избирателями. Об этом он заявил во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я прошу рассмотреть этот вопрос на заседании регламентного комитета, чтобы завтра или послезавтра мы смогли это рассмотреть в зале ВРУ. Дать на пленарные заседания - неделю с 20 по 25 января, изменить с пленарной неделе на неделю работы с избирателями", - отметил Разумков.

Так, во время Согласительного совета с соответствующим решением согласились все депутатские фракции и группы.

Напомним, парламентарии на этой пленарной неделе планируют рассмотреть три законопроекта, которые ветировал Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, об Избирательном кодексе.