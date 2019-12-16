Кремль: между подходами Зеленского и Порошенко - существует разница

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кремль заметил разницу в подходах у экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на российское агентства ТАСС, которое цитирует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

“Не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу (в подходах Порошенко и Зеленского), хотя, безусловно, разница в подходах есть”, — сказал журналистам Дмитрий Песков.

Он пояснил: “Один президент (Порошенко) начинал войну (как считают в Кремле — ред.), краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента (Зеленского) было завершение войны”.

“Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации. Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер”, — подчеркнул представитель Кремля.

Добавим, судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в “нормандском формате” ни был достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы “Большая игра” на федеральном Первом канале.