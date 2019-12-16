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В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации в Украине

В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации в Украине

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Проект изменений в конституцию Украины о децентрализации власти “необходимо проанализировать на предмет соответствия минским договоренностям”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и “формуле Штайнмайера”, — сказал представитель Кремля.

Отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие в этом законопроекте “упоминаний об особом статусе Донбасса”, Песков подчеркнул, что “здесь нет ничего, что может дискутироваться — есть минские договоренности, и в Париже (на саммите в „нормандском формате“ 9 декабря) стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям”. “В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком”, — добавил он.

Стоит напомнить, что сегодня на сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).

Законопроект направлен, как говорится в пояснительной записке, на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, децентрализация, Кремль
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