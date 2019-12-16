Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 16 декабря 2019 13:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3900
Версия для печати

МИД Украины прокомментировало оскорбления в адрес Романа Зозули

МИД Украины прокомментировало оскорбления в адрес Романа Зозули

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министерство Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения на адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами “Райо Вальекано” и “Альбасете”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

“Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападения на адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами „Райо Вальекано“ и „Альбасете“. Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой — естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире”, — указано в сообщении.

В министерстве выразили: “искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы”.

МИД Украины призвал “официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимым проявлениям в будущем”.

Стоит напомнить, что болельщики ФК “Райо Вальекано” помешали продолжение игры 20 тура Сегунды против ФК “Альбасете” за который выступает украинский форвард Роман Зозуля. Испанская Ла Лига уже отреагировала на ситуацию, поддержав решением рефери и выступила с продолжением борьбы против данного поведения болельщиков.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Испания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.