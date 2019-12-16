В СЕТАМ рассказали о реализации проблемных объектов АРМА

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Государственное предприятие “СЕТАМ” OpenMarket с 2019 года находится под управлением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), от которого для реализации получило около 30 объектов. Большинство из них очень проблемные, рассказал в интервью УНН генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.

“От АРМА не так много объектов за этот год было — видимо около 30 объектов, как правило, они очень проблемные. По реализации (объектов — ред.) АРМА довольно много проблем. Например, у нас один кейс продолжается уже почти год: люди купили зерно в Полтавской области. Потом оказалось, что этого зерна нет — его не передавали на хранение, его и не было, насколько я понимаю, на момент его ареста. То есть его арестовали на бумаге, а зерна как такового не было. Это оказалось, когда они пошли снимать арест в суд, и, собственно, получать имущество. Сейчас они оспаривают торги, оспаривают наличие этого договора для того, чтобы вернуть средства”, — рассказал Вишнёв.

По его словам, сейчас дело в Верховном суде и длится около года.

Отметим также, от АРМА к сетам на реализацию было передано и печально судно “Норд”, задержанное ГПСУ в части украинских вод Азовского моря еще в марте 2018 года.

Лот был передан СЕТАМ после трех неудачных попыток продать судно на аукционе.

Как сообщал УНН, ранее в сетами рассказали о реализации арестованных церквей.