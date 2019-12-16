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Суд на 13 лет за решетку отправил мужчину, который убил и расчленил своего знакомого

Суд на 13 лет за решетку отправил мужчину, который убил и расчленил своего знакомого

КИЕВ. 16 декабря. УНН. 13 лет за решеткой проведет бывший заключенный, во время розпитття алкоголя убил собутыльника и расчленил тело, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Приговором Ленинского районного суда г. Днепропетровская 33-летнего гражданина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 и ч.1 ст.185 УК Украины (умышленное убийство, кража).

“Так, ранее судимый за убийство гражданин, освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно, на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление. По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый вместе с приятелем распивали алкогольные напитки. Внезапно между мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому не менее шести ударов деревянной ножкой от стула по голове. От полученных травм пострадавший скончался”, — указано в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый расчленил тело, части которого в дальнейшем выбросил в водоем и технический колодец в г. Днепре.

Кроме того, после убийства, злоумышленник похитил у потерпевшего барсетку, стоимостью около 250 грн.

“Свою вину мужчина признал полностью. Обвинение поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой № 4. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы”, — добавили в прокуратуре.

Как писал УНН, жителя Сумской области, который сжег тела убитых лиц в печке, признали невменяемым.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, Днепр и Днепропетровская область
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