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Минэкоенерго разъяснило отмену субсидирования потерь в электросетях

Минэкоенерго разъяснило отмену субсидирования потерь в электросетях

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров отменил субсидирование потерь в электрических сетях, Минекоенерго таким образом сделало шаг для стабилизации ситуации на рынке энергетики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе министерства.

"Минекоенерго сделало первый шаг на встречу бизнесу для стабилизации ситуации на рынке энергетики и отменило субсидирование потерь в электрических сетях", - сообщили в Минекоенерго.

Соответствующее постановление, как отмечается, было принято 9 декабря.

"Субсидирование потерь электроэнергии в сетях привело к тому, что фактически на рынке отсутствуют стимулы к модернизации сетей и, соответственно, уменьшению потерь. Отмена субсидирования приведет к уменьшению расходов ГП "Гарантированный покупатель", а соответственно - к получению больших средств для компенсации разницы в тарифе для населения и будет стимулировать уменьшение потерь в электрических сетях", - добавили в ведомстве.

Эта инициатива, как указано, имеет наибольший положительный финансовый эффект на ГП "Гарантированный покупатель" и является ключевым элементом стабилизации рынка возобновляемой энергетики на 2020 год.

Добавим, 9 декабря Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей на оптовом рынке электрической энергии, поручив Оператору системы передачи, операторам систем распределения и гарантированному покупателю запретить покрытие объемов электроэнергии для технологических потерь по регулируемой цене.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Кабмин, электроэнергия
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