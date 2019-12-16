Новости: Общество
Понедельник, 16 декабря 2019, 14:24 • Антонина Карташева • 3915
Пассажиры 136 поездов встретят Новый Год в пути
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, 136 пассажирских поездов будут находиться в пути. Об этом сообщили УНН в АО “Украинская железная дорога” в ответ на запрос.
“Пассажирские поезда в новогоднюю ночь с 31.12.2019 на 01.01.2020 совершат 136 рейсов”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации “Укрзализныци”. Будет пересмотреть целесообразность курсирования 28 рейсов пассажирских поездов в новогоднюю ночь.
Ранее УНН сообщал, на зимние праздники Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов и продолжила маршруты шести поездов.
Источник: УНН