Рада завтра планирует рассмотреть законопроект об игорном бизнесе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада может завтра рассмотреть в первом чтении доработанный законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом сообщил в кулуарах Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Вы же знаете, 8 законопроектов зарегистрировано в комитетах, сейчас авторы четырех или пяти этих законопроектов работают для того, чтобы сегодня зарегистрировать доработанный вместе и передать на первое чтение в Раду и проголосовать завтра, если комитет завтра утром будет нормально пройденный", - сказал Арахамия.

На вопрос журналиста на сколько это возможно, что завтра в первом чтении рассмотрят законопроект об игорном бизнесе, Арахамия ответил:

"Я оцениваю вероятность где-то в 80%. Почему важно двигаться быстро, потому что когда мы начали работать над этим законопроектом, то мы начали видеть очень много лоббистских групп, которые хотят отсрочить этот процесс, ведь каждый день они зарабатывают деньги".

Напомним, в комитете будут предлагать Раде рассмотреть законопроект о регулировании азартных игр уже на этой неделе.

Напомним, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом Министров Украины проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.