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Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету

Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету

Николай Лукаш

фотогалерея

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С 17 декабря в Украине в обращение вводится новая памятная монета номиналом 2 гривны, посвященная переводчику и языковеду Николаю Лукашу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Ее тираж 35 тыс. штук, а сделана она из нейзильбера.

Так, с одной стороны монеты изображен малый Государственный Герб Украины, стилизованное изображение книги переводов Николая Лукаша, с фамилиями писателей, а также надпись "Украина" и логотип Банкнотно-монетного двора.

На другой стороне монеты на изображен портрет Николая Лукашу, а также указаны его годы жизни - с 1919 по 1988.

Напомним, 20 ноября Нацбанк ввел в обращение памятные монеты, посвященные "Яворивской игрушке".

Как сообщалось ранее в УНН, Нацбанк ввел в обращение памятную монету художнику Ивану Трушу.

Источник: УНН
Теги: НБУ, монеты, гривна
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