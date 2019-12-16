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В Харькове автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

В Харькове автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Харькове в результате наезда легкового автомобиля погибли два пешехода. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошла 16 декабря, около 1:30, на улице Клочковская, 276.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в центре Харькова 18 октября 2017 года произошло резонансное ДТП. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, гибель, Харьков и Харьковская область
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