Марина Порошенко сложила полномочия главы Украинского культурного фонда

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава Украинского Культурного Фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в Фонде, после предложения досрочного прекращения ее полномочий от Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Об этом она сообщила в своем видеообращении, передает УНН.

"Несколько дней назад от Министра культуры молодежи и спорта Украины на Наблюдательный совет Украинского Культурного Фонда поступило предложение досрочно прекратить мои полномочия как главы Наблюдательного совета. Приняла решение добровольно сложить полномочия главы Фонда и сегодня лично сообщила об этом наблюдательный совет. Я благодарна нашей команде за два года плодотворной работы и не хочу, чтобы кто-то еще пострадал из-за меня. Главное - Фонд состоялся, набрал обороты и приносит пользу украинской культуре", - сказала Марина Порошенко.

Она добавила, что бороться за должность не будет, однако намерена и дальше заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием и культурными и художественными проектами.

Также Марина Порошенко отметила, что за время работы Фонда культурно-художественное сообщество почувствовало весомую поддержку и поверило в то, что государственная организация может быть открытой и повернутой лицом к людям.

Напомним, финансирование Украинского культурного фонда на 2020 год увеличено вдвое.