В Донецкой области столкнулись четыре легковушки и автобус

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Донецкой области произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и пассажирского автобуса, в результате чего пострадал человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 16 декабря, в 7.05 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Алексы Тихого, в которой столкнулись несколько автомобилей и автобус.

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2101", двигаясь по улице Алексы Тихого при выезде из города Краматорск выполнил разворот через двойную сплошную полосу, не убедившись в том, что не создает угрозу для других участников дорожного движения. В результате маневра водители, которые двигались во встречном направлении, столкнулись с ним и между собой.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля "ВАЗ 2101". Всего в ДТП столкнулись 4 автомобиля и 1 автобус.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами).

Напомним, в Тернопольской области произошло ДТП с участием двух автомобилей и школьного автобуса. Водитель одного из автомобилей погиб.