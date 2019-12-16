Федоров: в реестре строительства обнаружили "привет-закладку" от предшественников

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Специалисты обнаружили в реестре строительства скрипт с названием "не светит", который скрывал зарегистрированные документы на 10 дней, чтобы они не отображались в публичной части реестра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"В минувшую пятницу мы запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. Только за выходные начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию онлайн", - сообщил вице-премьер.

По его словам, внимательно следя за первыми услугами, обнаружено "странный факт - документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, впрочем, они не отображаются в публичной части реестра".

"То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно. Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием "не светит", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы. Такой себе "привет-закладка" от предшественников", - написал Федоров.

Он отметил, что это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов.

Вице-премьер-министр добавил, что скрипт удалили и пообещал обнародовать реестр строительства в форме открытых данных, чтобы снять все возможные манипуляции и сокрытие данных.

"Это даст возможность СМИ, бизнесу, общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика, много ли у него долгостроев и нарушений в прошлом - сделать этот рынок абсолютно прозрачным", - отметил Федоров.

Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что с помощью новой услуги "электронный кабинет застройщика" коррупция со временем должна совсем исчезнуть как явление из сферы строительства.