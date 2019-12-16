Сертификацию "Укрэнерго" необходимо выполнить как можно скорее – Энергосообщество

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правительству Украины необходимо позволить "Укрэнерго" следовать модели анбандлинга ISO, чтоб компания могла получить сертификацию как можно скорее. Об этом заявил директор секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач во время презентации отчета о выполнении Украиной обязательств перед Энергетическим Сообществом, передает кореспондент УНН.

"С помощью закона о рынке электроэнергии 2017 года Украина транспонировала практически все положения так называемого третьего энергопакета… Пожалуй, самым нерешенным вопросом на данный момент является анбандлинг "Укрэнерго". Рынок электроэнергии предусматривает, что модель анбандлинга "Укрэнерго" - это только модель ownership unbundling", - сказал он.

Копач напомнил, что в случае с "Нафтогазом" было две модели: ownership unbundling и ISO (Independent System Operator). В последствии "Нафтогаз" выбрал модель ISO.

"В "Укрэнерго" такой возможности нет, и, так как в прошлом месяце проходило обсуждение закона об анбандлинге Нафтогаза, некоторые члены Верховной Рады представили положение, которое вообще не допускает залога какой-либо государственной собственности в энергетической инфраструктуре. Это означает, что "Укрэнерго" не может следовать модели ownership unbundling. Таким образом, вы должны изменить закон о рынке энергии и позволить "Укрэнерго" следовать другой модели, например, ISO, чтоб они могли получить сертификацию", - заявил он.

Копач также отметил, что для Украины сделать это очень важно. В частности, сертификация "Укрэнерго" является условием продолжения синхронизации с Европейской Синхронной Зоной (Synchronous Area).

"Вы должны выполнить эту сертификацию "Укрэнерго" как можно скорее", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в правительстве отчитались о выполнении Украиной обязательств перед Энергосообществом.