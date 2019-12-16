В Киевской области нашли тело юноши в лесопарке, подозревают самоубийство

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В лесопарковой зоне столицы правоохранители нашли тело 17-летнего юноши, который ушел из дома еще 5 декабря и в до 15 декабря считался без вести пропавшим. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Так, 15 декабря, правоохранители обнаружили разыскиваемого умершим в лесопарковой зоне столицы.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний покончил с собой, отравившись медицинским препаратом. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смерти выясняются, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Тернопольской области 15-летнего парня, который пропал без вести 22 ноября, нашли мертвым в поле.