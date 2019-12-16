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В Минцифры начали учить пенсионеров молодежного сленга

В Минцифры начали учить пенсионеров молодежного сленга

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Министерстве цифровой трансформации запустили новую рубрику в социальных сетях. Теперь каждую неделю старшему поколению будут объяснять молодежные фразы понятными словами. Об этом Минцифры сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У нас - новая рубрика! Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили - хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова - простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост", - написали на странице министерства.

Так, этот словарь предлагают показывать родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы повысить уровень их цифровой грамотности.

Слово "лол", например, объясняют следующим образом: "(с англ. громко хохочу): пишите "лол" в ответ на смешное сообщение".

Как ранее сообщал УНН, в Минцифры рассказали о внедрении криптовалюты и их финмониторинге.

Источник: УНН
Теги: социальные сети, интернет
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