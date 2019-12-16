В словацких Татрах подняли флаг учебного пункта подготовки украинских спасателей

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На вершине горы Гунцовський Штит (2352 м), в словацких Татрах, подняли флаг учебного пункта подготовки горных спасателей Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.

"15 декабря действующий горный спасатель Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части ЗТС Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, преподаватель учебного пункта по подготовке горных спасателей Владимир Яворивский в составе группы альпинистов совершил восхождение на вершину горы Гунцовський Штит (2352 м), что находится в Татрах Словакии и поднял над ней флаг новообразованного учебного пункта подготовки горноспасателей 2 Специального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре спасатели сняли с окна второго этажа двух человек, чтобы спасти от собаки.