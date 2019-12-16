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Украинец стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди юниоров

Украинец стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди юниоров

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С четырьмя наградами завершили Украинские тяжелоатлеты и тяжелоатлетки чемпионат Европы среди юношей и девушек. Об этом информирует ММСУ, передает УНН.

Победителем соревнований, проходивших в Эйлате (Израиль) в сумме двоеборья стал Богдан Гоза (весовая категория 102 кг).

Бронзовые призеры — Светлана Самуляк (49 кг), Алина Захарченко (55 кг), Дмитрий Курдибаха (96 кг).

Напомним, что на взрослом чемпионате мира по тяжелой атлетике Украина также получила награду.

Источник: УНН
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