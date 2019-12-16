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ГПУ сообщила о подозрении экс-главе одного из райсудов Киева

ГПУ сообщила о подозрении экс-главе одного из райсудов Киева

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Бывшему главе суда одного из районных судов Киева сообщено о подозрении из-за незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда по делам участников событий Революции Достоинства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Таким образом, указанное лицо подозревается в несвоевременном внесении сведений в автоматизированную систему документооборота суда, несанкционированных действиях с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда по делам по ходатайствам об избрании в отношении участников мирных акций протеста, которые проходили в феврале 2014 года в центральной части г. Киева, меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, управлением специальных расследований осуществляется досудебное расследование в ряде уголовных производств по фактам противодействия протестным акциям, путем противоправного преследования сотрудниками правоохранительных органов участников событий Революции Достоинства.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Майдан, судьи, Революция Достоинства, подозреваемый
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