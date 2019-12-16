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Во Львовской области провели обыски на шахтах: стала известна причина

Во Львовской области провели обыски на шахтах: стала известна причина

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во Львовской области обнаружили правонарушения на шахтах, в частности руководитель одной из шахт заставлял шахтеров строить дом на земельном участке его жены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области проведено обыски на 6 шахтах в рамках спецоперации, в ходе которых устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей шахтных предприятий. По версии следствия, несколько руководителей шахт одного из госпредприятий не по назначению использовали труд подчиненных. Так, руководитель шахты в то время, когда работники должны были выполнять работы на шахте, привлекал их к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия, а некоторые - изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажи на оборудовании, подключенному к сети шахты.

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Кроме того, задокументировано случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, тогда как они получали при этом заработную плату, поскольку, согласно табелей учета рабочего времени, якобы работавших под землей. На самом деле при формировании смены под землю опускалось около 10% рабочих.

Указано, что досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) осуществляют следователи Нацполиции при оперативном сопровождения СБУ.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, обыск, шахта
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