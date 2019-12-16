Во Львове в фитнес-клубе умер мужчина

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня во Львове в фитнес-клубе умер 49-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"В 12.45 в полицию поступило сообщение, что в одном из спортивных залов умер мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность мужчины установлена. Признаков насильственной смерти нет. Он умер до приезда скорой", - сообщили в Нацполиции.

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Причины смерти выясняются.

Как стало известно корреспонденту УНН, мужчина скончался в фитнес-клубе Sport Life в торговом центре "Spartak".

Напомним, во Львове в бассейне университета умер студент.