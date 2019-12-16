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Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Елена и Владимир Зеленские

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Баку, Азербайджанская Республика. Об этом стало известно из Facebook-страницы Офиса Президента, передает УНН.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в аэропорту Президента Украины Владимира Зеленского и его жену Елену Зеленскую встречали первый вице-премьер Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

По информации Офиса Президента, в рамках визита запланирована встреча Главы государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Кроме того, Владимир Зеленский встретится с Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Планируется, что Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

Как ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

Источник: УНН
Теги: Азербайджан, Владимир Зеленский
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