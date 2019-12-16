В СБУ объяснили, зачем инсценировали нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что никакого нападения на нардепа от "Слуги народа" Михаила Ананченко не было, это была инсценировка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, отмечается, что сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью.
"Установлено, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
В связи с необходимостью предупредить совершение преступления, что несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений.
"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - говорится в сообщении.
Также, следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.
"Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору преступления", - говорится в сообщении.
Отметим, что этом УНН стало известно из собственных источников, речь идет о нардепе Михаиле Ананченко.
Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что его в Сумах напали двое молодых людей в балаклавах.