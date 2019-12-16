Кулеба обсудил результаты "нормандского саммита" с представителями Госдепа

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой следующие шаги в свете саммита в нормандском формате (Украина, Франция, ФРГ, Россия), прошедшего в Париже. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, отмечает УНН.

Хейл подчеркнул “неизменную поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии”.

“Стороны также обсудили следующие шаги в свете решений саммита в нормандском формате, состоявшегося 9 декабря, и важность продолжающегося прогресса по реформам для обеспечения успеха Украины”, — отметили в ведомстве

Стоит также добавить, что в МИД отреагировали на предложение привлечь “ЛНР” и “ДНР” до “нормандского формата”.

Как сообщал УНН ранее, судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в “нормандском формате” не был достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы “Большая игра” на федеральном Первом канале.