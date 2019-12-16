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Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили "тишину"

Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили "тишину"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В течение текущих суток боевики нарушили режим прекращения огня 2 раза. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, передает УНН.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили один обстрел: вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, добавили в пресс-центре.

"Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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