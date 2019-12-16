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Зеленский поддержал футболиста Зозуля после словесных нападений испанских ультрас

Зеленский поддержал футболиста Зозуля после словесных нападений испанских ультрас

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявления нетерпимости и словесных нападений испанских ультрас во время матча второго дивизиона Испании. Соответствующий сообщение Зеленский сделал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!”, — написал Зеленский.

В комментариях под постом президента, футболист поблагодарил Зеленского за слова поддержки.

Напомним, болельщики ФК “Райо Вальекано” помешали продолжению игры 20 тура Сегунды против ФК “Альбасете” за который выступает украинский форвард Роман Зозуля. Он появился в стартовом составе “Альбасете”, а в конце тайма фанаты “Райо Вальекано” начали скандировать оскорбительные выкрики в сторону футболиста.

Президент “Райо Вальекано” осудил фанатов клуба и поддержал Зозулю.

Позже министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами “Райо Вальекано” и “Альбасете”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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