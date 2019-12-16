Украина нарастила экспорт курятины в ЕС

КИЕВ. 16 декабря. УНН. За 10 месяцев текущего года Украина экспортировала 111,4 тыс. тонн, это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствует статистическая отчетность Европейской комиссии, передает УНН.

Сегодня Украина в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС.

Первое и второе место занимают Таиланд и Бразилия соответственно. За 10 месяцев 2019 года страны экспортировали 271,8 тыс. тонн и 270,9 тыс. тонн мяса птицы соответственно.

Напомним, Украина удерживает статус ключевого поставщика мяса птицы в ЕС в течение длительного времени. Американские эксперты спрогнозировали рекордный рост экспорта украинской курятины в 2019 году - до 400 тыс. тонн.

За последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутаты. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.