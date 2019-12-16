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Малюська оригинально отреагировал на информацию о своей отставке

Малюська оригинально отреагировал на информацию о своей отставке

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська отреагировал на информацию о своей отставке, и изложил необычное фото на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, на фото видно стол, на котором лежит пара черных ботинок.

Министр разместил фотографию с соответствующим сообщением: "Держим интригу".

Добавим, что ранее Малюська похвастался своими достижениями за 100 дней работы, подкрепив к посту фото, где он сидит с ногами на рабочем столе в кабинете. Фото Малюська опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке.

Ранее народный депутат Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", сообщила со ссылкой на источник, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку прошение об отставке. Причина - недостаточное материальное обеспечение.

Источник: УНН
Теги: Украина, отставка, Слуга народа
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