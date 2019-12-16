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Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП сохранить нынешнее название

Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП сохранить нынешнее название

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) сохранить свое название. Об этом говорится в решении суда, пишет УНН.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины о переименовании УПЦ МП, которая должна была указать в своем названии на принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Украинская православная церковь МП указывает, что “она является независимой от РПЦ религиозной организацией, поскольку томос ей был предоставлен еще в 1990 году”.

Верховный суд поддержал позиции двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ МП и руководителя Киевской митрополии Онуфрия о запрете государственным ведомствам и их подразделениям, а также регистраторам и нотариусам проводить любые регистрационные действия. В частности, запрет на изменения регистрации церкви распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, находящиеся в ведении УПЦ МП.

“Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР (Единый госреестр) о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу”, — говорится в постановлении Верховного суда.

Ранее стало известно, что в лине Шестой апелляционный административный суд города Киева постановил апелляционную жалобу Министерства культуры Украины оставить без удовлетворения и запретил всем субъектам государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных совершать любые регистрационные действия в отношении УПЦ МП.

Впоследствии, в Православной церкви Украины прокомментировали процесс переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также, в июне суд по иску УПЦ МП открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Верховный суд, УПЦ МП, ПЦУ
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