Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 16 декабря 2019 21:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2265
Версия для печати

Более ста теннисистов замешаны в договорных матчах - СМИ

Более ста теннисистов замешаны в договорных матчах - СМИ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Немецкое издание "Die Welt" опубликовало информацию о расследовании договорных поединков в мировом теннисе, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.

Исследование показывает, что в скандале со ставками связаны 135 теннисистов. Причем один из них является профессионалом из топ-30 мирового рейтинга, на счету которого несколько выигранных турниров категории ATP.

На данный момент со следствием сотрудничает немецкий теннисист под псевдонимом "Макс Х", личность которого не раскрывается. Он подробно рассказал об участии в договорных матчах, но отказался от публичных комментариев.

Отмечается, что организацией подобных поединков занимается армянская мафия.

"Речь идет о сети армянской мафии, которые распространилась в семи странах Европы и которая была очень умной, и была осуществлена в больших масштабах", - отметил заместитель генерального прокурора в Бельгии Эрик Бишоп.

Примечательно, что расследование длилось более года в нескольких странах, включая Бельгию, Испанию, Францию и США.

Напомним, что ранее под подозрение договорных матчей попали двое испанских теннисистов.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.