Из-за электронного сбоя в столичном метро образовались огромные очереди

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В киевском метрополитене образовались большие очереди из-за сбоя работы электронной системы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе коммунального предприятия “Киевский метрополитен”.

Ранее в сети сообщали, что на станции “Площадь Льва Толстого” люди не могли осуществить оплату карточкой киевлянина и е-картой из-за сбоя в работе метро, поэтому выломали турникеты.

Эту информацию в пресс-службе метрополитена не подтвердили.

“У нас не было такого... Не было никаких выломанных турникетов. Все турникеты работают в обычном порядке. Сбой системы оплаты был. Очереди большие — были. Сейчас все восстановлено. В обычном режиме все работает”, — сообщили в пресс-службе.

В пресс-служба метрополитена также отметили, что карточка киевлянина и е-билет не работали на всех станциях. И перезагружали каждую станцию.

Напомним, 16 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях собрались 280 автомобилей.