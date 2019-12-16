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Министр Коляда в ООН: 13% населения страны живут на временно оккупированных территориях

Министр Коляда в ООН: 13% населения страны живут на временно оккупированных территориях

Оксана Коляда

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Более 5 млн граждан, 13% населения страны, живут на временно оккупированных территориях, в которых нарушаются права и свободы человека. Об этом во время своего доклада на пленарном заседании семьдесят четвёртой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает УНН со ссылкой на ее страницу в Facebook.

“1,4 миллиона граждан вынужденно покинули свои дома, более 5 млн. граждан (13% населения страны) живут на временно оккупированных территориях, в которых нарушаются права и свободы человека”, — сообщила Коляда.

Она также отметила, что в результате оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Украина потеряла более 7% территории, что больше, чем территория таких стран как Швейцария, Нидерланды, Эстония.

Напомним, более 100 тысяч украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные обучения.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, Украина, Министерство ветеранов, Оксана Коляда
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