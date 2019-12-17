Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 01:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4350
Версия для печати

Отец чемпиона IBF: мы покончим с Ломаченко менее чем за пять раундов

Отец чемпиона IBF: мы покончим с Ломаченко менее чем за пять раундов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Отец и тренер американского обладателя титула IBF в легком дивизионе Теофимо Лопеса-младшего (15-0, 12 КО) - Теофимо Лопес-старший, уверен в выигрыше своего подопечного в потенциальном противостоянии с Василием Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на BoxingScene.

Ломаченко, которого некоторые считают лучшим бойцом вне зависимости от веса, станет фаворитом, когда встретится с Лопесом на ринге. Но Лопес-старший не сомневается в результате.

“Два года назад я сказал людям, что мы собираемся „отрубить“ голову Ломаченко, потому что он лживый чемпион. Он никогда не сталкивался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодны. Мы индейцы, мы родом из чистой крови индейцев, и мы собираемся показать Латинской Америке, что индейцы более мощные, чем европейцы”, — сказал Лопес-старший.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко посетил бой с потенциально возможным соперником за звание абсолютного чемпиона мира

Наставник пообещал выигрыш своего сына менее чем за пять раундов.

“В марте или апреле 2020 года мы покончим с Ломаченко и завершим бой менее, чем за пять раундов. Я учу своего сына стилю, который не встречается в боксе: оставайся перед противником, отбивай удары и используй кулаки визави в наших интересах. Единственный, кого я видел с такой манерой, это Флойд Мейвезер”, — добавил коуч.

Напомним, что Лопес получил титул IBF, нокаутировав Ричарда комм во втором раунде боя.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.