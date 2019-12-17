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Павелко назвал разжиганием межнациональной розни ситуацию с Зозулей

Павелко назвал разжиганием межнациональной розни ситуацию с Зозулей

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступил с комментарием по ситуации со скандалом связанным с фанатами “Райо Вальекано” и форвардом “Альбасете” Романом Зозулей, информирует УНН со ссылкой на страницу Павелко в Facebook.

Павелко считает, что оскорбления в сторону Зозули должны быть расследованы испанской полицией.

“Ксенофобия, разжигание межнациональной розни и грубое хулиганство! Иначе нельзя назвать то, что произошло в Испании во время поединка ФК “Райо Вальекано” против клуба “Альбасете”, за который выступает наш Роман Зозуля. Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции. Искренне благодарен арбитру матча, который принял решение не продолжать поединок, клубу “Альбасете” за поддержку Романа и руководству Ла Лиги, которая уже осудила поведение болельщиков “Райо Вальекано”, — говорится в комментарии чиновника.

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Павелко также выразил поддержку Зозуле со стороны УАФ.

“Ксенофобии, расизма и другим проявлениям нетерпимости не место на трибунах, как и где угодно!!! Роман, Украинская ассоциация футбола и вся Украина поддерживают тебя Слава Украине!”, — добавил Павелко.

Напомним, что из-за оскорблений болельщиков “Райо Вальекано” второй тайм матча был отменен арбитром.

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Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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