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Трамп на этой неделе собирается объявить о выводе части войск из Афганистана - сенатор

Трамп на этой неделе собирается объявить о выводе части войск из Афганистана - сенатор

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп на этой неделе собирается объявить о выводе части американских войск из Афганистана, сообщил сенатор-республиканец и соратник президента Линдси Грэм, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, количество американских военных снизится с 12 до 8.6 тыс.

“Афганские силовики становятся все более дееспособными. Поскольку они достигают дееспособности, необходимое количество американских военных может снижаться”, — сказал Грэм во время визита в столице Афганистана Кабуле.

В Афганистане с 2001 года продолжается война с экстремистской группировкой “Талибан”.

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Талибы как предпосылку мирных переговоров непосредственно с властями Афганистана называет полный вывод из страны всех иностранных войск. Сейчас этих войск, главным образом американских, в рамках учебной, вспомогательной и консультационной миссии под руководством НАТО в Афганистане находится около 20 тысяч. В отдельных случаях некоторые американские силы привлекаются и к контртеррористических операций.

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Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, Дональд Трамп, Талибан
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