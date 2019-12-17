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В Киеве состоялась масштабная погоня за 18-летним парнем на Mercedes

В Киеве состоялась масштабная погоня за 18-летним парнем на Mercedes

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве несколько экипажей патрульной полиции преследовали 18-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

“Около 3 часов ночи (с 15 на 16 декабря) на улице Михаила Бойчука патрульные заметили Mercedes-Benz, который осуществил проезд на красный запрещающий сигнал светофора. Полицейские с помощью проблесковых маячков подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал требования, продолжил движение и увеличил скорость и исчез из поля зрения полицейских. Началось преследование, в ходе которого 18-летний водитель нарушал требования ПДД”, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что автомобиль остановили путем блокирования на улице Андрея Аболмасова. Было задействовано несколько экипажей патрульной полиции.

“Во время общения с 18-летним водителем признаков опьянения не выявлено. Парень рассказал патрульным, что не имеет водительского удостоверения и боялся ответственности”, — сказали в пресс-службе.

Также, в на водителя инспекторы вынесли постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортом средством лица, не имеющего права управления) и составили протокол по ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке) КоАП Украины.

Как сообщается, в СМИ преследования происходило с участием 15 экипажей полиции.

Напомним, на Волыни задержали нетрезвого водителя, который бежал и причиной ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, полиция
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