В Казахстане в День независимости задержали десятки людей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На митингах в Казахстане в День независимости страны в понедельник, 16 декабря, правоохранители задержали десятки человек. В Нур-Султане арестованы около 50-60 человек, а в Алматы — не менее 40, сообщает казахстанский портал “Vласть”. Несогласованные акции были посвящены выступлениям молодежи в Алматы в 1986 году, которые получили название Желтоксан, и жертвам беспорядков в Жанаозене в 2011 году. Об этом пишет DW, передает УНН.

В столице акция памяти жертв Желтоксан и Жанаозена началась на проспекте Республики. В ней приняли участие около сотни человек. Полиция начала задержания митингующих, когда они отправились шествием по проспекту.

В Алматы митинг состоялся на площади Республики, на нем выступил оппозиционный политик Жанболат Мамай, который призвал объявить 16 и 17 декабря днем национального траура и днем единства. На акцию собралось более сотни человек. Они также отправились маршем по городу, во время которого и начались задержания.

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16 декабря в Казахстане отмечают День независимости страны. С этой датой также связаны еще два события из ее истории. Так, в декабре 1986 года на площади Республики в Алматы тысячи молодых людей выступили против назначения первым секретарем ЦК КП Казахстана Геннадия Колбина вместо отправленного на пенсию Динмухамеда Кунаева. Во время протестов, продолжавшихся три дня, погибли несколько человек, сотни участников подверглись политическим репрессиям.

16 декабря 2011 года в городе Жанаозен забастовка нефтяников, которая длилась семь месяцев, переросла в беспорядки. В результате столкновений с полицией только за официальным данным погибли более десяти человек, еще более 50 получили ранения.

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