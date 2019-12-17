"Вечерний Квартал" принес извинения Гонтаревой в новой песне

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Очередной номер “Вечернего квартала” был посвящен бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтарева. В этот раз комики решили “извиниться” перед Гонтаревой. Соответствующее видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь партии “Слуга народа” Юлия Палийчук, передает УНН.

“У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на „Дельта банка“ карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца, во имя сына и отца, пресвятая погорелица”, — говорится в тексте песни.

Юмористы передали Гонтаревой “пламенный привет”, после чего Евгений Кошевой, который пел песню, добавил: “Украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне”.

Напомним, в октябре в Украине разгорелся скандал. Тогда Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой в эфире “Вечернего квартала” выполнили юмористическую песню о сожжении дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

После этого, генеральный директор хора имени Веревки Зиновий Корешок рассказал УНН, что коллектив чувствовал неудобство исполнение этой песни. Он также сообщил, что за два дня выступлений во “Дворце Украина” хора им. Веревки заплатили 30 тыс. гривен.