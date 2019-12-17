Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 08:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5790
Версия для печати

Два гола в дополнительное время принесли "Лацио" восьмую подряд победу в Серии А

Два гола в дополнительное время принесли "Лацио" восьмую подряд победу в Серии А

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В заключительном матче 16-го тура итальянской Серии А "Кальяри" принимал одного из лидеров чемпионата - "Лацио", передает УНН.

Римляне пропустили довольно быстрый мяч от форварда Джованни Симеоне. Встреча шла к выигрышу хозяев, но гости из Рима удивили соперника в компенсированное время к игре. Дважды прошли подачи с левого фланга. Авторами голов стали Луис Альберто и Фелипе Кайседо — 1:2.

Отметим, что “Лацио” продолжил победное шествие в Серии А — 6 выигрыш подряд. Клуб набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая на три балла от лидеров “Интера” и “Ювентуса”. “Кальяри” (29) — на 5-м месте.

Напомним, что в 16 туре соревнований Руслан Малиновский забил гол за “Аталанту”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.