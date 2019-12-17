Официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/доллар

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На 17 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 декабря установлены на таком уровне:

23.490376 грн за доллар;

26.182373 грн за евро;

0.374240 грн за российский рубль;

31.388087 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 16 декабря курс всех указанных упал.