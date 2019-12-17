На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 17 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 17 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1115.781436 грн;

Серебро - 12.789888 грн;

Платина - 704.632512 грн;

Палладий - 1488.564487 грн.

По сравнению с 16 декабря курс всех указанных металлов вырос, кроме платины, курс которой упал.