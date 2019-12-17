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ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 17 декабря. УНН. 16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

  • неподалеку от Крымского — из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:

  • вблизи Верхнеторецкого — из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Шахтой Бутивка — из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Павлополь — из минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку от Широкиного — с 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, омбудсмен констатировала, что переселенцы до сих пор не обеспечены жильем.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, ООС
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