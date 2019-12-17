В Черниговской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: есть погибшие и пострадавшие

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, еще 15 - пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

“16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон — Москва”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП “погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести”.

Добавляется, что спасатели привлекались для деблокации пострадавших.

Напомним, в Донецкой области произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и пассажирского автобуса, в результате чего пострадал человек.