Фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" выдают заплесневелые продукты - адвокат

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Фигурантам второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” выдают заплесневелые продукты и сухпайок со свининой, которую они не употребляют по религиозным соображениям. Об этом проекту Радио Свобода Крим.Реалии рассказала адвокат одного из фигурантов Сервера Мустафаева Лиля Гемеджи, передает УНН.

“Сухпайки продолжают выдавать те же, это все те же заплесневелые продукты, галетные печенья, чай, овощная икра и паштет со свиными шкурками. Сегодня в перерыве на обед мой подзащитный Сервер Мустафаев пил чай, печенья он не ел, потому что оно с плесенью, а икру он не ел, потому что ему ее не выдали, она в жестяной банке, и ее выдают за возвращение в СИЗО. Не могу точно сказать во сколько их из СИЗО вывезли, но, учитывая то, что в суде они были в 10:00, думаю, что они уехали не позднее 8:00, потому что они проходят все процедуры, оформление”, — отметила Гемеджи.

По словам адвоката, на ужин обвиняемые зачастую не попадают, потому что заседание суда заканчиваются после 18:00.

“Пока их довезут в СИЗО, пока они пройдут все этапы осмотра, вернутся к камере — это уже произойдет после ужина. Сегодня фигуранты заявили о ходатайстве о том, что таким образом к ним бесчеловечно относятся, и, по сути, это пытки. В течение двух дней они нормально питаются. Судья на это никак не отреагировал”, — рассказала Лиля Гемеджи.

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Ранее адвокат Назим Шеихмамбетов сообщал, что фигурантам второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, которые являются мусульманами, на время участия в судебном заседании продолжали выдавать сухпайки со свининой.

В конце ноября сообщалось, что фигурантам второй бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир” в СИЗО № 1 российского Ростова-на-Дону выдали сухпаек с плесенью и свининой.

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15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир”.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к Бахчисарайскому “дела Хизб ут-Тахрир”.