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Brent торгуется выше 65 долл. за баррель

Brent торгуется выше 65 долл. за баррель

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 65,38 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,22 доллара за баррель, прибавив 0,02%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
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