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В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
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Сегодня в Украине до 16 градусов тепла

Сегодня в Украине до 16 градусов тепла

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине во вторник, 17 декабря, ожидается погода без осадков, температура воздуха днем поднимется на большинстве территории до 10 градусов тепла, впрочем, на юге и западе - до +16 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"17 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман", - указали синоптики.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 5-10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16°.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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